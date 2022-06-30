Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat'a çıkacak Suudi Arabistan, Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklayarak hacı adaylarının 8 Temmuz Cuma günü Arafat Vakfesini yapacaklarını duyurdu. Suudi Arabistan, Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklayarak hacı adaylarının 8 Temmuz Cuma günü Arafat Vakfesini yapacaklarını duyurdu. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, Zilhicce ayının 30 Haziran Perşembe günü başladığı belirtildi. Buna göre 9 Zilhicce Cuma günü hacı adayları Arafat Vakfesini ifa edecekler. Suudilerin Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklamasının ardından Mekke'ye girişler 6 Temmuz'da kapatılacak ve hac ibadeti 10 Temmuz'da sona erecek. 9 Zilhicce'ye denk gelen 8 Temmuz Cuma günü, Arafat Vakfesi ifa edilecek. Suudi Arabistan, 2020 yılının başlarında tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgının ardından Hac için ülkeye gelen ilk yabancı hacıları 4 Haziran'da karşıladı. - MEKKE İhlas Haber Ajansı / Yerel Koruyucu Aile Günü Suudi Arabistan Mekke Yerel Haberler

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