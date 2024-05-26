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Hakkari'de öğrencilere 'Gezgin Öğretmen' Ümit Bartın'dan santur sürprizi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, Doski Vadisi'nde 'Gezgin Öğretmen' olarak tanınan Ümit Bartın'ın santur sürpriziyle keyifli zaman geçirdiler. Bartın, öğrencilere güzel bir anı yaşattıklarını belirterek, santur dinletisinin ardından çocuklarla doyasıya halaylar çekip eğlendiklerini söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler, Doski Vadisi'nde "Gezgin Öğretmen" olarak tanınan Ümit Bartın'ın santur sürpriziyle keyifli zaman geçirdiler.

Bölgede yaptığı doğa gezileriyle sürekli ilgi çekici paylaşımlar yapan ve "Gezgin Öğretmen" olarak tanınan Ümit Bartın, öğretmen arkadaşı Esat Kamuk ile beraber öğrencilere Doski Vadisi gezisi düzenledi. Bartın, öğrencilere bir de sürpriz yaparak santur çaldı. Öğrencilere güzel bir anı yaşattıklarını belirten Bartın, "Yüksekova'nın en güzel manzaralarının oluştuğu bu mevsimde öğretmen arkadaşım Esat hocamla öğrencilerimizi yeşile bürünen Doski Vadisi'ne götürdük. Mezun olacak öğrencilerimizi bu güzel doğanın içinde santur sesiyle buluşturduk. Çocukların yüzündeki o mutluluğu gördüğümüzde bizler de çok çok mutlu olduk. Santur dinletisinin ardından çocuklarla doyasıya halaylar çekip eğlendik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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