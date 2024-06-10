Üye Girişi
Haberler

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatçılara yönelik döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren yeni uygulamanın pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını duyurmuştu. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenleme, ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünün yüzde 30'a indirilmesi anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde konuştu. "Müjdeli bir haber vermek istiyorum" diyen Erdoğan, "İhracatçılarımız için Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak. Tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

UYGULAMA YENİ HAFTANIN İLK GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indiren yeni uygulama bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iseyeni düzenlemeyle tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini kaydetti.

DÖVİZ İÇİN VERİLEN YÜZDE 2'LİK DESTEK KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile TL'ye dönüştürülen döviz için verilen yüzde 2'lik destek kaldırıldı. Daha önce yurt dışı kaynaklı dövizlerin tamamı bozdurma kapsamındayken, yeni düzenlemeyle kapsama hangi tür gelirlerin gireceğini Merkez Bankası'nın belirleyeceğine ilişkin hüküm tebliğe eklendi.

ZORUNLULUĞUN TAMAMEN KALDIRILMASI İSTENİYOR

Gelişmeyi olumlu bir adım olarak yorumlayan ihracatçılar, zorunluluğun tamamen kaldırılmasını istiyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan İhracat İhracat Finans Dünya Ekonomi Haberler

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Bakmadan Geçme

CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada

Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada
500

Yorumlar (3)

Seyfullah Demir:

Yarabbilalemin sen konuyu biliyorsun..

22
3
yanıtYanıtla
Tefen Yolları:

eeee işmi koyon bize

2
2
yanıtYanıtla
Vatan Daş:

Tühhh bende istifa etti zannettim haber başlığında müjde yazısını görünce

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title