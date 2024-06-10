Üye Girişi
Haberler

BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? Futbol dünyasını sarsacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de, bu iddia futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Başkanlık seçimini geride bırakan Fenerbahçe, yeniden transfer gündemine odaklandı. Suudi basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip, Anderson Talisca ile ilgili teklifleri değerlendiren Al Nassr'a en ciddi talip olarak öne çıkıyor. BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? İşte merak edilenler...

ANDERSON TALİSCA FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirerek yeni sezon için kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor.

BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917

Fenerbahçe, seçim sürecini tamamlamasının ardından tekrar transfer gündemine odaklandı. Akşam Gazetesi, Suudi basınına dayandırdığı haberinde sarı-lacivertli ekibin Anderson Talisca için teklifleri değerlendiren Al Nassr'a en ciddi teklifi sunan kulüp olduğunu belirtiyor.

BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917

Kulübüyle yaşadığı istikrarsızlık nedeniyle yolların ayrılmasının gündemde olduğu Anderson Talisca için önemli bir gelişme yaşandı. Talisca'nın bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gidileceği bildiriliyor.

BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917

Öte yandan Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi transfer etmek için de tüm imkanlarını seferber ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Anderson Talisca Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

 Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Bakmadan Geçme

GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title