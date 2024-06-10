BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917

Başkanlık seçimini geride bırakan Fenerbahçe, yeniden transfer gündemine odaklandı. Suudi basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip, Anderson Talisca ile ilgili teklifleri değerlendiren Al Nassr'a en ciddi talip olarak öne çıkıyor. BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? İşte merak edilenler...

ANDERSON TALİSCA FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirerek yeni sezon için kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, seçim sürecini tamamlamasının ardından tekrar transfer gündemine odaklandı. Akşam Gazetesi, Suudi basınına dayandırdığı haberinde sarı-lacivertli ekibin Anderson Talisca için teklifleri değerlendiren Al Nassr'a en ciddi teklifi sunan kulüp olduğunu belirtiyor.

Kulübüyle yaşadığı istikrarsızlık nedeniyle yolların ayrılmasının gündemde olduğu Anderson Talisca için önemli bir gelişme yaşandı. Talisca'nın bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gidileceği bildiriliyor.

Öte yandan Fenerbahçe, Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi transfer etmek için de tüm imkanlarını seferber ediyor.