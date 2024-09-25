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Fiziksel Engelli Bekir Çikioğlu'nun Zorlu Yaşam Mücadelesi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 90 yaşındaki annesi ile birlikte yaşayan fiziksel engelli Bekir Çikioğlu, maddi zorluklar ve hastalıklarla başa çıkmaya çalışıyor. Kiralarını ödeyemeyen Çikioğlu, yaşadığı çaresizliği dile getirerek yardım çağrısında bulundu.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 90 yaşındaki hasta annesi ile birlikte yaşayan fiziksel engelli Bekir Çikioğlu, "Anneme bakan yok, bana bakan yok. Kirayı nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum. Kiramızın günü geldi. Açlıktan öleceğiz böyle giderse. ya hastalıktan öleceğiz ya açlıktan öleceğiz ya bakımsızlıktan öleceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Pazar Mahallesi'nde oturan fiziksel engelli Bekir Çikioğlu, 90 yaşındaki birçok hastalığı olan annesi Teslime Çikioğlu ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

"Evimizde et, süt, yiyecek hiçbir şeyimiz yok"

Bekir Çikioğlu, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Romatizma hastasıyım. Küçük yaşta başlayan romatizma her geçen gün ilerliyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Anneme bakmaya çalışıyorum, bakamıyorum. Annem alzheimer hastası, kalp hastası, astım hastası. Benim bir maaşım var engelle 3 bin 300 lira. Annemin maaşı var ama onun nereye gittiğini bilmiyoruz. Bize hiçbir faydası olmuyor. Evimiz kira, 25 bin lira kira istiyorlar. Peşin istiyorlar onu da. Günü geldi bu ay. Ne edeceğiz, ne yapacağız bunu bilemiyoruz. 3 bin 300 lira ile ne yapayım? Benim ilaçlarım da var, ilaçların yüzdeliklerini veriyorum. Evimizde et, süt, yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Evimize herhangi bir temizlik ihtiyacını alamıyoruz. Bir şey karşılayamıyoruz. Bize bakan yok. Anneme bakan yok, bana bakan yok. Kirayı nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum. Kiramızın günü geldi. Açlıktan öleceğiz böyle giderse. ya hastalıktan öleceğiz ya açlıktan öleceğiz ya bakımsızlıktan öleceğiz. Bize çok bayağı bir yardım etmelerini istiyorum. Bakıcı lazım, bezlerini alamıyorum. Yaşlı bezlerini alamıyorum. Her şeye ihtiyacımız var ama hiçbirini alamıyoruz, karşılayamıyoruz. Yürüyemiyorum bir taraftan. Değneklerim kırıldı bir taraftan, değnek alacak bir param yok. Ne yapacağız bilmiyorum."

Fiziksel Engelli Bekir Çikioğlu'nun Zorlu Yaşam Mücadelesi
Kaynak: ANKA / Yerel

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