ESOGÜ Rektörü Çolak'tan 2 Eylül mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Prof. Dr. Çolak, mesajında, "Milli mücadele esnasında vatanımızın savunulmasında şanlı bir direniş gösteren Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği kurtuluş mücadelemize inanç ve kararlılıkla destek vermiş olan Eskişehir, nice kahramanlıklar ortaya koymuş ve neticede düşman işgalinden gururla kurtulmuştur. Eskişehir halkının bu onurlu ve gururlu gününü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanlarını savunurken canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR