Eskişehir'de Üniversite Öğrencileri Apartlara Gelmedi

Eskişehir'de üniversitelerin açılmasına az bir süre kalırken apart sahipleri, öğrencilerin kazandıkları okula internetten kayıt yaptırdıkları için kente gelmediğini ve işlerinin halen durgun olduğunu söyledi.

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala öğrencilerin barınmak için yer arayışları başladı. Bazı öğrenciler devlet yurtlarında kalmaya hak kazanırken, bazı öğrencilerde ev ya da apart arasında tercihi yapıyor. Eskişehir'de üniversite yeni kazanan öğrenciler ise hem şehre alışmak hem de daha güvenli olduğu için öğrenci apartlarını tercih ediyor. Fakat apart sahiplerinin iddialarına göre üniversite öğrencilerin kentteki yoğunluğu tam anlamı ile başlamadı. Bunun sebebi ise internet üzerinden kayıttan dolayı, yeni kazanan öğrencilerin Eskişehir'e gelmemesi olarak gösteriliyor. Apart sahibi Serkan Er, barınacak yeri son ana bırakan öğrencilerin yoğunluktan dolayı sorun yaşayabileceğini ifade etti. Barınma sorunu hakkında da konuşan apart işletmecisi Serkan Er, sorunun ev anlamında olduğunu, apart ve yurtlarda böyle bir problemin olmadığının altını çizdi.

"Öğrencilerinin gelmediği söyleniyor"

Öğrenci yoğunluğu ile alakalı konuşan apart işletmecisi Serkan Er, "Kayıtlar başladı, kontenjanların dolduğunu öğrendik. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki (ESOGÜ) kontenjanlar doldu, ama kayıt yoğunluğumuz istediğimiz düzeyde artmadı. ESTÜ öğrencileri çok fazla geliyor. ESOGÜ ve Anadolu Üniversitesi'ndeki öğrencilerinde bu sene yavaşlık olduğunu duyuyorum. Özellikle Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin gelmediği söyleniyor. Neden gelmedikleri hususunda kendimiz fikirler geliştiriyoruz tabii. Online kayıt yaptılar. Eylül ayı itibariyle gelecekler diye inanıyoruz. Ailelerin tek sefer gelip, masrafını yapıp, öğrencisini buraya yerleştirip gideceklerini düşünüyoruz" dedi.

"Bağlar'da barınma krizi var, ama bu ev anlamında"

Barınma sorunu hakkında da konuşan Er, "Barınma sorunu evlerde var. Bunu duyuyoruz, görüyoruz. 3+1 ev tutsanız da var, 2+1 ve 1+1 evlerde de var. Özellikle Bağlar bölgesinde artık sadece öğrenciye yönelik hizmet yok. Burada polisi de kalıyor, memuru da, doktoru da, avukatı da kalıyor. Son dönemlerde insanlar 1+1 evlere yöneldiler. Bunun nedeni de yakıtın ve elektriğin az gelmesi. Bu kaygıyla atıyorum bir anne ve baba, bir çocuk ve anne şeklinde sayısı az olan aileler küçük evlerde yaşamaya başladılar. Bağlar'da barınma krizi var, ama bu ev anlamında. Özel apart işletmelerinde öyle bir kriz yok. Yeterli sayıda yatağımız ve kapasitemiz var" ifadelerini kullandı.

"Bağlar bölgesinde apart fiyatları 100 bin lira ile 150 bin lira arasında"

Son olarak aparatların yıllık fiyatları hakkında Serkan Er şöyle devam etti;

"Fiyatlar Eskişehir merkez Bağlar bölgesinde 100 bin liradan başlar, 150 bin liraya çıkar. Senelik fiyatların ortalaması böyledir. Sütlüce, Şirintepe ve Yeşiltepe bölgesinde ise senelik 70 bin liradan başlar, 110-120 bin liraya kadar çıkar. Bu sene özellikle aileler işi geciktiriyorlar, geç kalıyorlar. Geç kaldıklarında istedikleri yeri istedikleri fiyata bulamayabilirler. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda apartlar boş gibi görünebilir ama önümüzdeki 1 haftada doldururuz. Eylülün 7'sinden sonra aileler istedikleri apartı istedikleri fiyata satın alamazlar. Geç kalmasınlar. Onu özellikle tavsiye ediyorum. Gittikleri yerlerde binaların sağlamlığına, yapısına baksınlar ve sorsunlar. Bina kaç yaşında? Artık bu da önemli. Biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesi. Onu özellikle araştırıp öğrensinler. Binanın yapısından sağlamlığını da anlayabilirler. İşletmeciye baksınlar. Gece güvenlik var mı yok mu, onu sorsunlar ve caddelere yakın güvenli yerleri tutmaya çalışsınlar. Caddelerden çok uzak sokak arası yerlere çocuklarının güvenliği için girmelerini tavsiye etmem. Ana caddelere yakın kulvarlarda koştursunlar yani." - ESKİŞEHİR