Eskişehir'de Antikacıdan Nostaljik Fotoğraflar

Eskişehir'de antikacılık yapan Hakan Akın'ın elindeki Eskişehir'e ait 1900 ila 1930'lu yıllara ait olan fotoğraflar, görenlere nostaljik hisler yaşatıyor.

Uzun yıllardır antikacılık işiyle uğraşan Hakan Akın, Eskişehir'in en eski fotoğraflarını toplamak için büyük çaba gösteriyor. Genellikle taşınan eski evlerden ve vefat eden vatandaşların yakınları tarafından getirilen fotoğraflar ile bir koleksiyon oluşturan Akın, Eskişehir'in özellikle 1900 ila 1930'lu yıllara ait görsellerini elinde bulunduruyor. Kentin en merkezi noktalarının da arasında bulunduğu eski fotoğraflara bakarak büyüklerinin anlattıkları şeyleri gözleriyle görmenin çok farklı bir duygu olduğunu söyleyen antikacı vatandaş, müşterilerinin Eskişehir'in geçmiş görünümüne karşı büyük ilgi gösterdiğini ifade ediyor.

" Eskişehir'in siyah beyaz olarak en eski diyebileceğimiz türden fotoğrafları var"

Elindeki fotoğrafları 'en eskisi olmasa da yıllanmış fotoğraflar' olarak nitelendiren antikacı vatandaş Hakan Akın, " Eskişehir'in siyah beyaz olarak en eski diyebileceğimiz türden fotoğrafları elimizde bulunduruyoruz. Yani yaklaşık 1900 ila 1930 aralığındaki fotoğraflar denk geliyor. Onları biriktirmeye çalışıyoruz. Şu an elimizde 40-50 adet var. Bunun adetini daha da arttırmaya çalışıyoruz. Fotoğraflar genellikle eski evlerden geliyor. Koleksiyonlardan çıkıyor ya da vefat eden vatandaşların yakınları getiriyor. Eskişehir'in Odunpazarı, Porsuk ve Köprübaşı gibi hemen hemen her bölgesine ait fotoğraf var. Zaten Eskişehir eskiden çok büyük bir yer değilmiş. O eski fotoğraflar bizleri tarihe götürüyor. Mesela büyüklerimizin anlattıkları şeyleri bizzat yaşamış gibi oluyoruz. Eskiden Porsuk Çayı'nda suyun taştığını söylerlerdi, onun fotoğrafını bulduğun zaman sen de aynı duyguyu yaşamış oluyorsun. Ben 1972 doğumluyum, kendi yılıma ait bir fotoğraf bulduğum zaman benim için çok güzel oluyor." dedi. - ESKİŞEHİR