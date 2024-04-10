Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Bayramı Mesajı Yayınladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi, rahmet, bereket ve bağışlanma ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi havasından doyasıya faydalanmanın şükrü içinde bir bayrama daha ulaşmanın heyecanının yaşandığını ifade ederek şöyle dedi, " Sabır ve ruhlarımızı kötülüklerden uzak tutmanın, arındırmanın imtihanıyla maneviyatımızı tazeleyen, bereketiyle bizleri sarıp sarmalayan Ramazan ayı boyunca; tutmuş olduğumuz oruçlarımız vasıtasıyla Ramazan Bayramı'na inancımızın gereklerini yerine getirmiş olmanın huzuruyla kavuştuk. Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştık, birlikte teravih namazını eda etme imkanı ile camilerimizi doldurduk, Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatımıza yön verdik. Ramazan'da kazanmış olduğumuz bu manevi güç ile dünyamızı imar etmeli, sadece Ramazan ayında değil, diğer aylarda da Ramazan'ın birikiminden istifade etmeliyiz. Bayramlar; sevinç, neşenin hissedildiği, paylaşıldığı ve yaşandığı müstesna günlerdir. Sevginin, kardeşliğin hazzını yaşadığımız, muhabbetle kucaklaştığımız günler olması vesilesiyle bayramlar; küskünlüklerin, dargınlıkların bir tarafa bırakılması, büyüklerin ziyaret edilip hayır dualarının alınması, küçüklerin, yetim ve öksüzlerin sevindirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Milletimiz, bizatihi kutsal bir ay olan Ramazan ayını kendi kültürümüze uygun bir şekilde ihya etmektedir. Rahmet ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'a has adetlerimiz, asırlardır her daim birlik ve beraberlik içinde yaşamış olan milletimizin birlik içinde her türlü güçlüğü yenebileceğine olan inancını kuvvetlendirmektedir. Bayram süresince yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan, can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Gideceğiniz yere sağlıkla ulaşmanız, sevdikleriniz ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimdir. Yüce Yaradan'ın rahmet ve merhametine sığındığımız Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz ediyor, Saygıdeğer Erzurumlular başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 9-10 Nisan BAYRAMDA HAVA DURUMU nasıl olacak? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title