Emekçi kadınlardan kız öğrencilere destek

Samsun genelindeki kadın kooperatiflerinin birlik çatısı MAYECE'nin Atakum'da düzenlediği serginin geliri, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitimine destek için kullanılacak.

Samsun Valiliği, Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitim Merkezi desteğiyle MAYECE Kadın Kooperatifleri Birliği'nin "19 Mayıs Şehrinin Açan Çiçekleri Sergisi" Yeşilyurt AVM'de gerçekleştirildi. 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, emekçi kadınların atölyelerinde ürettikleri gıdalar ile gönüllülerin seramik çalışmaları sergilendi.

Sergide, Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitim Merkezi'nden 13 gönüllünün ürettiği 1000 adet seramik, geliri ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak verilmek üzere satışa sunuldu. Süs eşyası, tabak ve kupa bardağı gibi usta öğreticiler tarafından yapılmış birçok seramik çalışması, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Etkinlikte, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öncülüğünde kurulan Samsun'un ilk kadın kolektif girişimi; Atakum Belediyesi Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (ATAK) ürünleri de yer aldı. Serginin ziyaretçilerinden Başkan Av. Cemil Deveci ve ATAK Kurucu Üyesi Av. Gülay Deveci; emekçi kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra, etkinlik için açılan deftere gösterilen dayanışmanın önemini anlatan mesajlar yazdılar. - SAMSUN