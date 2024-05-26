EDYAK, Karalayalar bölgesinde yürüyüş gerçekleştirdi

Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Kulübü, Karalayalar bölgesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Sporları ve Yürüyüş Kulübü (EDYAK) tarafından gerçekleştirilen yaz dağcılık eğitimi, Kaymaz Mahallesi Karalayalar bölgesinde 11 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Güzel havanın da etkisiyle etkinliğe katılan sporcular, kamp yapıp kayalara tırmanırken, doğa ile iç içe olmanın da tadını çıkarttı. Keyifli vakit geçiren katılımcılar hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR