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Edirne Pazarında Türk Esnafı Zor Durumda: Bulgar Vatandaşları Alışverişte Öne Çıkıyor

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Edirne'deki Cumartesi pazarında, CHP milletvekilleri Bulgar vatandaşlarının satışları artırdığını belirtti ve Türk esnafının alım gücündeki düşüşü dile getirdi. Milletvekilleri, Türk vatandaşlarının pazar yerine gelmekte zorlandığını vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne'de Bulgar vatandaşlarının yoğun olarak alışveriş yaptığı pazarı ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Pazarda biz de vatandaşımızla buluşup onun derdini soralım derdindeyiz ama biz de vatandaşımızı pazarda bulamıyoruz. Gerçekten vatandaşımız pazarda değil akşam saatini bekliyorlar" dedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise "AKP'den önce Bulgaristan levası bizim paramızın 20'de biri iken şimdi bizim paramızı katladı geçti" ifadelerini kullandı.

Edirne'de Cumartesi pazarına alışveriş yapmak için akın eden Bulgar vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürdü. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de pazarda esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Öztürk ve Adıgüzel, pazarda vatandaşlara ekonomideki kötü gidişi anlatan broşür dağıttı.

"Edirne ekonomisinin önemli bir kısmını komşu vatandaşlar sağlıyor"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, şunları kaydetti:

"Pazarda biz de vatandaşımızla buluşup onun derdini soralım derdindeyiz ama biz de vatandaşımızı pazarda bulamıyoruz. Gerçekten vatandaşımız pazarda değil akşam saatini bekliyorlar. Meyve, sebzede biraz daha fiyatlar aşağıya insin ama kıyafet kısmında ki burası AVM değil, fiyatlar bakıldığında 400- 500 lira bandında. Ama kıyafete ayıracak 500 lira dahi cebinde yok. Bundan 10 sene önce yemek yemeye, alışverişe, 20 sene önce her şeyi alıp normal bir vatandaş bile gidip gelirken şimdi onlar bize gelsin, alışveriş yapsın da esnaf da biraz rahatlasın modunda. Bugün Edirne ekonomisinin önemli bir kısmının komşu vatandaşlarla sağlandığını hepimiz görüyoruz."

"Burada yabancı birinin alışveriş yaptığı bir ortam yoktu"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, şunları söyledi:

"Ben size üç tane para birimi söyleyeceğim; leva, lira, lari üçü de L harfiyle başlıyor. Biz AKP'den önce Bulgaristan levası bizim paramızın 20'de biri iken şimdi bizim paramızı katladı geçti. Benzer şekilde Gürcistan 10 kat daha düşükken onlar da bizimkini geçti. Ne oluyor da bu pandemi, ne oluyor da bu savaşlar ekonomik savaşlar hep Türkiye'nin başına geliyor. Bir bakıyorsunuz enflasyonda dünya üçüncüsüyüz hem de Arjantin ve Lübnan'dan sonra. Ben daha önce Edirne'de görev yapmış bir hekimim. Milletvekili olmadan önce 1995 yılında Edirne'ye geldim. 2002 yılında ayrıldım, tam AK Parti iktidara gelmeden önce. Benim evim bu pazara çok yakındı, bu pazarı kullandım. 2000 yılında alışveriş yaptığım bir yerdi. Yani AK Parti'den önce. Burada yabancı birinin alışveriş yaptığı bir ortam yoktu. Tamamı Edirne'nin vatandaşlarıydı. 22 sene sonra geldiğim tablo şu; bu pazar yerinde bir tek Türk vatandaşı yok. Normalde ortalama fiyatlar var ama buradaki tamamı yabancı."

"Bu hafta burada üç pazara çıktım ama üç Türk'e mal satmadım"

Pazarcı esnafı Emre Atalas da "Kırklareli esnafıyım, Edirne'ye pazara geliyorum. İşlerimiz şu an Bulgarlarla iyi ama iç piyasamız, çok büyük sıkıntıdayız. Şu an Bulgar olmasa işimiz çok zor. Bu hafta burada üç pazara çıktım ama üç Türk'e mal satmadım. Türk'ün şu an alım gücü hiç kalmadı. Fiyatlar çok yüksek. O sıkıntıyı yaşıyoruz. Bulgar için uygun geliyor. Para birimlerini karşılaştırdığımızda baya aşağıda kalıyor, bizim ürünlerimiz. O yüzden alım güçleri yüksek" diye konuştu.

Edirne Pazarında Türk Esnafı Zor Durumda: Bulgar Vatandaşları Alışverişte Öne Çıkıyor
Kaynak: ANKA / Yerel
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