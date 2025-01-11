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Diyarbakırlı Öğretmen Nevzat Can, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödüllerine Layık Görüldü

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Diyarbakırlı sınıf öğretmeni Nevzat Can, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama çabaları ile Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödüllerini kazandı. Ayrıca, Türkiye'den Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görülen üç öğretmenden biri oldu ancak annesinin tedavisi nedeniyle ödül törenine katılamadı.

On binlerce öğretmen başvurdu, Diyarbakırlı öğretmen Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödüllerine layık görüldü

115 ülkeden on binlerce öğretmenin başvurdu, Türkiye'den 3 öğretmen aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sınıf öğretmeni Nevzat Can, eğitime adanmış çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerden ötürü Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi ödüllerine layık görüldü.

Sınıf öğretmeni Nevzat Can, pandemi sürecinde, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve dezavantajlı öğrencilerin öğrenme kayıplarını en aza indirmek amacıyla yıl boyunca haftada iki gün, altı farklı mezraya giderek öğrencileriyle buluştu. Gün boyu etkinlikler düzenleyerek onların eğitimlerini destekleyen Can, kırsaldaki çocukların kaliteli eğitime erişimine katkıda bulunmayı hedefledi. Bu özverili çalışmaları, eğitime olan bağlılığını ve sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koydu.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına özellikle kırsalda okuyan kız çocuklarının LGS ve üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerine destek olan ve kitap yardımları sağlayan Can, aynı zamanda üniversiteye yerleşen öğrenciler için burs başvurularına yardımcı oluyor, yardım faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine destek oluyor. Mesleğinin 16 yılını köylerde geçiren Nevzat Can, bulunduğu köye hayırsever desteğiyle tam teşekküllü bir Z Kütüphane kazandırıp köy okullarına 4 bin kitaplık bir kütüphane kurulmasını sağladı.

Nevzat Can, STEM ve Scientix projelerinde aktif bir şekilde yer alarak Türkiye genelinde bilinirlik kazandı. Scientix Türkiye Elçisi ve Codeweek Lider Öğretmeni olarak seçilen Can, öğretmenlere yönelik verdiği eTwinning eğitimleriyle 2020 yılından bu yana 6 binden fazla öğretmenin proje oluşturmasına, bu projeleri yürütüp tamamlamalarına ve ödül almalarına destek oldu, eTwinning Mentör çalışmaları devam ediyor.

Can, Hindistan merkezli AKS Education Awards tarafından düzenlenen ve 115 ülkeden on binlerce öğretmenin başvurduğu Global Teacher Awards (Küresel Öğretmen Ödülü) organizasyonunda Türkiye'den ödül almaya hak kazanan üç öğretmenden biri oldu. Ancak ödülü almak için tüm hazırlıklarını tamamlamış, uçak biletini almış ve vize başvurusunu yapmış olmasına rağmen, kanser tedavisi gören annesini yalnız bırakmamak için Hindistan'ın Delhi kentinde düzenlenecek ödül törenine katılmaktan vazgeçti. Ödül, İstanbul'da düzenlenecek bir törenle kendisine takdim edilecek.

Küresel Öğretmen Ödülü'nün her yıl dünyadan 115 ülkeden öğretmenlerin başvurusu sonucu değerlendirilip verildiğini belirten Nevzat Can, her ülkeden 2 veya 3 öğretmeni almaya çalıştıklarını söyledi. Nitelikli, sürdürülebilir çalışma yapanların çalışmaları değerlendirildiğini aktaran Can, "İnternet siteleri var o site üzerinden başvuru yapılıyor. Çalışmalar kanıtlarıyla CV ile birlikte yükleniyor. Yapılan çalışmaların kanıtlarının olması gerekiyor. Değerlendirme süreci var. Değerlendirme süreci sonucunda nitelikli buluyorlarsa iletişime geçiyorlar. Hindistan'da düzenlenen Küresel Öğretmen Ödül törenine davet ediyorlar. Türkiye geneli 3 öğretmen Küresel Öğretmen Ödülüne layık görüldü. Şu an zaten Hindistan'a gittiler 11-12 Ocak'ta orada ödül töreni yapılıyor" dedi.

16 yıl köyde çalıştığını, köyde yaptığı sürdürülebilir eğitim çalışmalarının olduğuna değinen Can "Özellikle pandemi sürecinde öğrencilerim ile çalışmalar yaptım. Köy okuluna 4 bin kitaplık bir kütüphane kazandırdık. Uluslar arası eTwinning programı yürüttüm. Özel ödüller aldım, Avrupa ödülleri aldım. Annemin rahatsızlığından dolayı ödülü almaya gidemedim. Tüm hazırlıklarımı yaptım, vize başvurusunda bulundum, uçak biletimi de aldım. Annem kemoterapi gördüğü için o süreçte rahatsızlandı, bende gitmekten vazgeçtim. Ödülü İstanbul'daki bir törende vereceklerini belirttiler" ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlı Öğretmen Nevzat Can, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödüllerine Layık Görüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Yerel
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