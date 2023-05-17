Depremzedelerin barınmasına büyük katkı sağladı

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasında büyük katkı ve destek veren Remzi Çelebi'ye Düzce Valisi Cevdet Atay plaket verdi.

Asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay önderliğinde depremzedelerin barınması için konteyner yapımı için Düzce'de fabrikalar kuruldu. Depremzedelerin sıcak bir yuvaya kavuşması için tüm imkanlarını seferber eden hayırsever iş insanı Çelebi Kalıp firma sahibi Remzi Çelebi'yi Vali Cevdet Atay makamında ağırladı. Vali Atay, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için vermiş oldukları desteklerinden dolayı Remzi Çelebi ve ailesine teşekkür ederek, plaket verdi. - DÜZCE