Depremzede çift, evlerinde baklava imalathanesi kurarak geçim sağlıyor

Hatay'da yaşayan Mehmet ile Ayşegül Kısa çifti, evlerinin bir odasını baklava imalathanesine çevirerek aşk ile yaptıkları baklavalarla kazanç elde ediyorlar. Depremin ardından imalathaneye çevirdikleri evinin odasında baklava yapmayı öğrenen Ayşegül Kısa, kısa sürede öğrendiği meslekte adeta el lezzetiyle eşiyle yarışır hale geldi.

Antakya ilçesi Mansurlu Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Mehmet Kısa, küçük yaşlarda öğrendiği baklava ustalığını 15 yıldır sürdürmeye devam ediyor. Asrın felaketinde Antakya ilçesinde bulunan imalathanesi yıkılan Mehmet Kısa, Mansurlu Mahallesi'ndeki evinin bir odasını imalathaneye çevirdi. Baklava ustası, zamanla 3 çocuğunun annesi olan 30 yaşındaki Ayşegül Kısa'ya da baklava yapmayı öğretti. Depremden sonra baklava yapmayı öğrenen Ayşegül Kısa, kocasından aldığı eğitimle kısa sürede profesyonel baklava ustası oldu. Depremzede çiftin sevgi ile yaptığı baklavalar, müşterileri tarafından tam not alırken zamanla ürünlere olan talep artmaya devam etti. Kullandıkları ürünlerin kalitesi ve piyasaya oranla ucuz fiyatlarıyla tercih edilen depremzede çiftin aşk baklavaları ailenin geçim kaynağı oldu. Hatay'ın bir çok noktasından sipariş alan Kısa çifti; fıstıklı, cevizli, sarma, midye ve diğer çeşit baklavaların kilogram fiyatını 150 TL ile 400 TL arasında satışa sunuyor.

"Burası benim evim ve bir odasını imalathaneye çevirdik"

İşini severek yaptığını dile getiren Ayşegül Kısa, herkesin baklava tüketebilmesi için fiyatları düşük tuttuklarını belirterek "Burası benim evim ve bir odasını imalathaneye çevirdik. İşimiz çok güzel gidiyor ve memnuniyet aldıkça işimizi daha da severek yapıyoruz. Günlük ve taze ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Fıstıklı, cevizli sarma, midye ve siparişe göre sunum yapıyoruz. Cevizli baklavamız kilosu 150 TL, fıstıklı baklavamız 200 TL, tereyağlı baklava 400 TL olarak fiyatlarımız var. Biz kira vermiyoruz. Evimizin kendi odası olduğundan ve herkesin alabilmesini istediğimiz için fiyatları daha uygun tutmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ben depremden sonra başladım ve yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz"

Evinin hem yaşam alanı hem de işyeri olduğunu ifade eden Ayşegül Kısa, "Evimde olduğu için çocuklarıma bakmak zor olmuyor. Aslında böyle daha kolay oluyor. Evimde olduğu için her şeye daha çabuk yetişebiliyorum. Evimin bir odası iş yerim diğer odaları yaşam alanım oldu. Baklava yapmayı ilk başlarda zorlandım ama şimdi eşim yaptığımı beğeniyor. El ele verdikten sonra her şeyin olabileceğini inandığım için birbirimizi destekliyoruz. Desteklediğimiz için her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. İşimi yapıyorum, evimdeyim, aileme yetişiyorum, özel hayatıma devam ederken de kendimi geliştiriyorum. Ben depremden sonra başladım. Depremden sonra yeniden hayata tutunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Eşimle aynı yerde çalışacağım hiç aklıma gelmezdi"

15 yıl önce öğrendiği mesleğinde şimdi eşiyle birlikte çalışan Mehmet Kısa, eşinin kısa sürede usta olduğunu belirterek "15 yıldır baklava ve pastane işleriyle uğraşıyorum. Depremden önce imalathane dükkanımda toptan satış yapıyordum. Depremden hepsi yıkıldı. Şimdi ufak bir yer açtım ve eşime de öğrettim. Eşimle beraber evimizde çalışmaya devam ediyoruz. Eşimle çalışmak güzel gidiyor. Eşimle aynı yerde çalışacağım hiç aklıma gelmezdi. İşi çok iyi öğreniyor ve daha önceden öğretmediğim için pişman oldum. Kendi evimin bir odasını imalathaneye çevirdim. Bu şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY