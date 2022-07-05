Çorum Belediyesinden Kastamonu'ya araç desteği - Haberler

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Çorum Belediyesinden Kastamonu'ya araç desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çorum Belediyesinden Kastamonu'ya araç desteği

Çorum Belediyesi, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından hayatı normal akışına çevirmek için araç ihtiyacı takviyesine devam ediyor.

Çorum Belediyesi, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından hayatı normal akışına çevirmek için araç ihtiyacı takviyesine devam ediyor.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin hemen ardından suların tahliye edilmesi amacıyla bir vidanjörü afet bölgesine gönderen Çorum Belediyesi, daha sonra da dere yataklarının ıslahı ve heyelan oluşan bölgelerin temizlenmesi amacıyla bir de dozer göndermişti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç duyulması durumunda ilave araç göndermeye hazır olduklarını belirmişti. Talep üzerine sel ve taşkınlardan kaynaklı kapanan yollarda çalışmak üzere Çorum Belediyesi araç havuzundan bir greyder daha Kastamonu'ya gönderildi.

İhtiyacın devam etmesi durumunda araç desteğine devam edeceklerini belirten Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, afetten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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