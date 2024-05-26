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Bursa'da kuzu ve köpeğin oynadığı renkli görüntüler sosyal medyayı salladı

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Bursa'da Merinos Parkı'nda bir kuzu ve köpeğin oynadığı kovalamaca anları, vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. O anları görenlerin yüzlerinde tebessüm oluştu.

Bursa'da kuzunun bir parkta köpeği kovalaması ortaya renkli görüntüler çıkardı

Merinos Parkı'na gezmek için getirilen küçük kuzu, bir köpekle kovalamaca oynadı. Görenlerin yüzlerinde tebessüm oluşurken o anlar vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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