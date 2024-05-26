Bursa'da kuzu ve köpeğin oynadığı renkli görüntüler sosyal medyayı salladı

Bursa'da kuzunun bir parkta köpeği kovalaması ortaya renkli görüntüler çıkardı

Merinos Parkı'na gezmek için getirilen küçük kuzu, bir köpekle kovalamaca oynadı. Görenlerin yüzlerinde tebessüm oluşurken o anlar vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. - BURSA