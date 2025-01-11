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Bursa'da Kadın Sanayici: Gamze Acar, Ön Yargıları Kırıyor

Bursa'da Kadın Sanayici: Gamze Acar, Ön Yargıları Kırıyor
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Bursa'nın İznik ilçesinde, eşiyle birlikte çekici kasaları imalatı yapan Gamze Acar, sanayi sektöründe erkeklerin egemen olduğu bir alanda azmiyle ön yargıları aşıyor. Eşinin destekleriyle başladığı bu yolda başarılı bir şekilde ilerliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde ağır sanayi sektöründe çalışan eşinin işten geç saatte yorgun dönmesine üzülen genç kadın eşi ile ortak oldu. Çekicilere kasa imalatı yapan genç kadın elinin hamuruyla sanayide demir dövüp kaynak yapıyor. Gamze Acar çalışkanlığı ile "erkek işi" diyenlerin ön yargısını kırdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan evlendiği günden bu yana çekici kasaları imalatı yapan, eşi Kadir Acar'ın (32) işine ilgi duyan 29 yaşındaki Gamze Acar bu ilgisini eşi eve geç ve yorgun gelince, mesleğe çevirme kararı alarak sanayide eşinin de desteği ile çırak olarak işe başladı. 2 sene önce başladığı bu işte bir çok ön yargıyla karşılaşan Acar, eşinin de desteğiyle bu ön yargıları kırarak müşterilerin ve sanayi esnafının takdirini kazandı. Acar, "2 yıl önce heves ettiğim işi eşime söyledim. Eşimde beni kırmadı ve burada işe başlamama izin verdi. Boş zamanlarımda sürekli sanayiye geliyorum çalışmaya. Hayat arkadaşım canım eşim sağ olsun her konuda bana çok yardımcı oluyor. Her konuda desteğini benden esirgemeyen eşim sayesinde birçok şey öğrendim. Şu anda işyerimize gelen çekici kasaları imalatı yaparken, sök-tak işlerini ve kaynak yapıyorum. Demir dövüyorum. Bir çok farklı işi yapabiliyorum" dedi.

Günümüzde kadınların elini attığı her işte başarılı olabileceklerini yeter ki istemeleri gerektiğini ifade Acar, "Bu meslek zor meslek kolay bir meslek değil ama her işin bir zorluğu vardır. Önemli olan zaten zoru başarmaktır. Ben kadınların zoru başaracağına inanıyorum. Yani kadınların da bu mesleği yapabileceğine inanıyorum. Çoğu kadın böyle zor meslekleri yapabiliyor. Bazen mesela bir şey söküp takıyorken müşteriler görüyor, azimli olduğumu, tebrik edip gurur duyuyorlar. Bence kadınlar her şeyi başarabilir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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