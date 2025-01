Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ayhan mesajında, "Gazetecilik mesleği, yalnızca haber vermekten ibaret olmayan, kamuoyunun aydınlatılmasından hakikatlerin savunulmasına, toplumun sesi olmaktan sosyal adaletin tesisine kadar çok yönlü bir sorumluluğu barındırır. Gazeteciler, halkın gözü, kulağı ve vicdanıdır. Bu misyonu taşırken kimi zaman zorlu şartlarda, baskılar altında, tehditler karşısında dimdik durarak meslek onurunu koruyan tüm basın çalışanları, bu onurlu görevin gerçek kahramanlarıdır. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti olarak, siz değerli meslektaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hakikat arayışında kararlı, meslek etiğine bağlı ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla çalışan her biriniz, bu toplum için paha biçilemez bir değersiniz. Bu özel günde, görevi başında yaşamını yitiren gazetecileri saygıyla anarken, halen mesleğini icra eden ve büyük özveriyle çalışan tüm basın emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. Her birinizin emeği, bu ülkenin daha özgür, daha aydınlık ve daha adil bir geleceği için çok değerlidir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun. Daha özgür bir basın için hep birlikte mücadele edeceğimiz günlerin umuduyla, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA