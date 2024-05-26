Bilecik'te Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hayır çarşısı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları tarafından Yediler Camii'nde 'Hayır Çarşısı' kuruldu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın hayri hizmetlerde kullanmak üzere açılan hayır çarşısına Müftü Ali Erhun katıldı. Müftü Erhun, hayır çarşısının açılış duasını gerçekleştirdikten sonra stantları gezerek kolaylıklar diledi. - BİLECİK