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Bilecik'te Motosiklet Sürücülerine Uyarı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet kullanan sürücülere daha hoşgörülü davranmaları yönünde uyarıda bulundu. Trafik Şube ekipleri, Karayolu Trafik Haftası kapsamında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet kullanan sürücülere karşı daha hoşgörülü davranmaları yönünde uyarıda bulundular.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube ekiplerince 06-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında motosiklet sürücülerine uyarıda bulundular. Ekipler, trafik kazalarının azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme yaptılar. Gölpazarı İlçe Otogarı'nda toplanan ekipler caddelerde de dolaşarak motosiklet kullanan sürücülere karşı daha hoşgörülü davranmaları konusunda uyarıda bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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