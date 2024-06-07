HAFTA SONU HAVA DURUMU 8-9 HAZİRAN | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. 8-9- Haziran hava durumu tahminleri! Mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyredeceği tahmin edilirken bazı bölgelerde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor.Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak?

HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLACAK?

İstanbul Hava Durumu: İstanbul şehrinde 07 Haziran 2024 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 29 dereceyi gösteriyor. 08 Haziran 2024 Cumartesi günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 29 derece olacağı tahmin edilmekte. 09 Haziran 2024 Pazar günü hava Güneşli, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 10 Haziran 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 11 Haziran 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 33 dereceyi gösterecek.

Ankara Hava Durumu: Ankara şehrinde 07 Haziran 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 30 dereceyi gösteriyor. 08 Haziran 2024 Cumartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 26 derece olacağı tahmin edilmekte. 09 Haziran 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 29 dereceyi gösterecek. 10 Haziran 2024 Pazartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 31 dereceyi bulacak. 11 Haziran 2024 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 32 dereceyi gösterecek.

İzmir Hava Durumu: İzmir şehrinde 07 Haziran 2024 Cuma günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 35 dereceyi gösteriyor. 08 Haziran 2024 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 09 Haziran 2024 Pazar günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek. 10 Haziran 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 34 dereceyi bulacak. 11 Haziran 2024 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek.

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