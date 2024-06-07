Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 27,21 olarak hesaplandı. Bu durumda, Temmuz ayında maaşlarına bu oranda bir zam yapılması bekleniyor. Peki, Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?

TEMMUZ MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayında kesin zam oranları, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri ile netleşecek.

MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı yüzde 10,62 olarak belirlendi. Aynı zamanda, toplu sözleşme ile kararlaştırılan yüzde 10'luk zam da eklendiğinde, toplam yüzde 21,68 oranında bir artış yapılması bekleniyor?.