Üye Girişi
Haberler

Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zam oranı hakkında bilgiler araştırılıyor. 2024 yılı için belirlenen zam oranı da merak konusu oldu. Emekliler, maaşlarında yaşanacak olan artışı ve ne kadar zam alacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 27,21 olarak hesaplandı. Bu durumda, Temmuz ayında maaşlarına bu oranda bir zam yapılması bekleniyor. Peki, Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?

TEMMUZ MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Temmuz ayında kesin zam oranları, TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri ile netleşecek.

Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?

MEMUR, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLACAK?

Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı yüzde 10,62 olarak belirlendi. Aynı zamanda, toplu sözleşme ile kararlaştırılan yüzde 10'luk zam da eklendiğinde, toplam yüzde 21,68 oranında bir artış yapılması bekleniyor?.

Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Emekli Zammı Memur zammı Memur Zam Ssk Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

Hakkari'de kayyum olarak atanan valiye küstah tehdit: Sizi bu sokaklarda dolaştırmayacağız

 Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı

Erdoğan'ın imzasıyla 5 isim görevden alındı! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Salih Tanrıkulu atandı

 Bipolar adam dehşet saçtı! Eşini boğduktan sonra kendini astı

Bipolar adam dehşet saçtı! Eşini boğduktan sonra kendini astı

Bakmadan Geçme

7 HAZİRAN 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün altın ne kadar, kaç TL? YKS öncesi ÖSYM uyardı! #128226 ÖSYM adaylara hangi uyarılarda bulundu? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 7 HAZİRAN | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? Araç aksesuarları, bisiklet, tencere seti... TYT saat kaçta başlıyor? TYT saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? CUMA MESAJLARI 7 HAZİRAN: En anlamlı, en yeni Cuma mesajları neler? Hadisli ve dualı Cuma sözleri! Kısa, ayetli ve dualı Cuma mesajları hangisi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 8-9 HAZİRAN | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak? BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024? #129492 Babalar günü hangi gün, Haziran'ın kaçında? #127873 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi sorgulama Fenerbahçe seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, nerede yapılacak? Burcu Kara ne ameliyatı oldu? Burcu Kara'nın sağlık durumu nasıl? Işın Karaca kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Işın Karaca biyografisi!
Benzin ve motorine indirim! Fiyatlar gece yarısı güncellendi

Benzin ve motorine indirim! Fiyatlar gece yarısı güncellendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title