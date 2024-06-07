Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?
Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zam oranı hakkında bilgiler araştırılıyor. 2024 yılı için belirlenen zam oranı da merak konusu oldu. Emekliler, maaşlarında yaşanacak olan artışı ve ne kadar zam alacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, Memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 27,21 olarak hesaplandı. Bu durumda, Temmuz ayında maaşlarına bu oranda bir zam yapılması bekleniyor. Peki, Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz maaş zam oranı belli oldu mu? 2024 Temmuz zam oranı ne olacak?