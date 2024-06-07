7 HAZİRAN 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün altın ne kadar, kaç TL?
7 HAZİRAN 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün altın ne kadar, kaç TL? 7 Haziran 2024 tarihinde altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları ve piyasa hareketleri hakkında detaylı bilgileri içerir. Altının anlık değeri ve TL karşılığına dair bilgiler verilir.
Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişte mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 7 HAZİRAN 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün altın ne kadar, kaç TL?7 Haziran itibariyle güncel altın fiyatları ekranı…
7 HAZİRAN 2024 ALTIN NE KADAR?
Altın piyasası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları;
Gram altın fiyatı:
- Alış: 2.473 TL
- Satış: 2.473 TL
Çeyrek altın fiyatı:
- Alış: 4.007 TL
- Satış: 4.075 TL
Yarım altın fiyatı:
- Alış: 8.038 TL
- Satış: 8.143 TL
Tam altın fiyatı:
- Alış: 16.026 TL
- Satış: 16.236 TL
Cumhuriyet altın fiyatı:
- Alış: 16.261 TL
- Satış: 16.507 TL