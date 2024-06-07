Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişte mi? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 7 HAZİRAN 2024 ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün altın ne kadar, kaç TL?7 Haziran itibariyle güncel altın fiyatları ekranı…

7 HAZİRAN 2024 ALTIN NE KADAR?

Altın piyasası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları;

Gram altın fiyatı:

Alış: 2.473 TL

Satış: 2.473 TL

Çeyrek altın fiyatı:

Alış: 4.007 TL

Satış: 4.075 TL

Yarım altın fiyatı:

Alış: 8.038 TL

Satış: 8.143 TL

Tam altın fiyatı:

Alış: 16.026 TL

Satış: 16.236 TL

Cumhuriyet altın fiyatı: