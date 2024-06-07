Benzin ve motorine indirim! Fiyatlar gece yarısı güncellendi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki artış sonrası araç sahipleri kontak kapatma noktasına gelirken dün gece yarısı fiyatlar yeniden güncellendi.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Ancak bu kez zam değil indirim haberi geldi. Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.16 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor