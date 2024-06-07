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Fenerbahçe seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, nerede yapılacak?

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Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta ve hangi yapılacağı merak ediliyor. Fenerbahçe Kulübü başkanlık seçiminde, eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'un yarışacağı bu seçim, 30 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti. Peki, Fenerbahçe seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, nerede yapılacak?

2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi nerede, ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Fenerbahçe Kulübü başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç oldu. Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi tarihte gerçekleşecek? Fenerbahçe başkanlık seçimi saat kaçta ve nerede olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, nerede yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran 2024 tarihlerine ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacaktır" ifadelerine yer verildi. Genel kurula katılma hakkına sahip üye sayısı ise 46 bin 410 olarak açıklandı.

Fenerbahçe seçimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe başkanlık seçimi hangi gün, nerede yapılacak?

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'de daha önce 20 yıl başkanlık yapmış olan Aziz Yıldırım, başkanlık için yeniden aday olduğunu resmen açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç da yeniden aday olduğunu duyurarak, başkanlık yarışında yer alacak diğer isim oldu.

23 Mayıs tarihine kadar başka bir aday çıkmazsa, başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya gelecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Gündem Spor Haberler

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