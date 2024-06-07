KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi sorgulama

2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili ödeme tarihleri, emekliler ve diğer hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı sonrasında ödemelerin 10-14 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden ayrıntılı bir ödeme programı açıkladı. Bu yıl emekli bayram ikramiyeleri 3.000 lira olarak belirlenirken, hak sahipleri bu ödemelerin şubelere gitmeden hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilecekler. Ayrıca, emekliler ve diğer hak sahipleri ödemelerin durumu hakkında e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecekler. KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024! Bayram emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 2024 emekli bayram ikramiyelerinin ödeme günleri...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında açıkladı. Buna göre, emekli bayram ikramiyeleri 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında hesaplara yatacak. 4A, 4B ve 4C emeklilik statüsündeki vatandaşların ikramiyeleri, farklı günlerde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da ödeme günleri hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme programı

Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında emeklilere toplamda 42 milyar TL ödeme yapılacak. Ödeme takvimi ise şu şekilde:

4(c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların ikramiyeleri, 10 Haziran 2024 tarihinde hesaplara yatırılacak.

4(b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların ikramiyeleri, 11 Haziran 2024 tarihinde ödenecek.

4(a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların ikramiyeleri ise 12, 13 ve 14 Haziran 2024 tarihlerinde hesaplara yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA

Emekliler, bayram ikramiyelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek için şubelere gitmek zorunda değiller. İkramiyeler, emeklinin maaş aldığı banka aracılığıyla doğrudan hesaplara aktarılacak. 2024 yılında bayram ikramiyeleri 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

e-Devlet Üzerinden:

Emekliler, e-Devlet'e giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına erişebilirler.

e-Devlet ana sayfasında, sağ üst köşedeki arama çubuğuna "Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak, bayram ikramiyelerinin durumunu kontrol edebilirler.