Cuma namazı, erkekler için farz bir ibadettir ve iki rekât farz namazın yanı sıra, farzdan önce ve sonra toplamda sekiz rekât sünnet namazı kılınır. Namaz öncesinde hutbe okunur ve cemaat bu hutbeyi dinler?. Cuma namazının saat kaçta olduğu merak ediliyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Cuma namazı 7 Haziran 2024 tarihinde saat 13:08'de kılınacak?.

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNACAK?

Cuma selası genellikle Cuma namazından yaklaşık yarım saat önce okunur, bu da saat 12:38 civarına denk gelmektedir.