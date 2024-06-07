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BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? Araç aksesuarları, bisiklet, tencere seti...

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BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? BİM aktüel ürünler kataloğu bugün yeni ürünlerle güncellendi. Araç aksesuarları, bisiklet ve tencere seti gibi ürünlerin dahil olduğu katalog, tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu haftanın kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı merak konusu.

BİM mağazaları, her Salı ve Cuma günü aktüel katalog ürünlerini satışa sunmaya devam ediyor. Bu hafta Cuma günü, araç ve motosiklet sahiplerine yönelik çeşitli aksesuarlar raflarda yerini alacak. Güneşlik, Motosiklet İntercom Sistemi, Araç Lastik Tamir Kiti, Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında. BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? İşte, BİM'in 7-11 Haziran aktüel kataloğunda bulunan tüm ürünlerin listesi...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN

Büyük İndirimli Ürünler:

  • Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 26.999 TL
  • Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL
  • 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 3.599 TL
  • 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti: 3.299 TL

Bim aktüel kataloğunun tamamını incelemek için tıkayın

BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? Araç aksesuarları, bisiklet, tencere seti...

Teknoloji ve aksesuarlar:

  • Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık: 999 TL
  • Wireless Mikrofon PSM114: 399 TL
  • Bluetooth Silindir Speaker: 389 TL
  • Çok Fonksiyonlu Tripod PSM124: 89 TL

Kamp ve motosiklet ürünleri:

  • Portatif Uyku Tulumu: 499 TL
  • 360° Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti: 19.999 TL
  • Motosiklet İntercom Sistemi: 1.499 TL
  • Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.119 TL
  • Motosiklet Sırt Çantası: 999 TL
  • 6 Plastik Kancalı File Ahtapod: 199 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? Araç aksesuarları, bisiklet, tencere seti...

Araç aksesuarları:

  • Makaralı Güneşlik: 179 TL
  • Metalize Oto Güneşlik: 99 TL
  • Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası SP116: 849 TL
  • Park Sensörü: 749 TL
  • Araç İçi İnverter: 699 TL
  • Uzatma Kablolu Araç Şarj Cihazı: 379 TL
  • Çakmaklık Şarj Aleti: 149 TL
  • Araç İçi Fm Transmitter SP121: 129 TL
  • Elit Araç İçi Telefon Tutucu: 299 TL
  • Araç İçi Nemlendirici: 349 TL
  • Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu SP107: 119 TL

BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? Araç aksesuarları, bisiklet, tencere seti...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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