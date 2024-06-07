BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? Araç aksesuarları, bisiklet, tencere seti...

BİM mağazaları, her Salı ve Cuma günü aktüel katalog ürünlerini satışa sunmaya devam ediyor. Bu hafta Cuma günü, araç ve motosiklet sahiplerine yönelik çeşitli aksesuarlar raflarda yerini alacak. Güneşlik, Motosiklet İntercom Sistemi, Araç Lastik Tamir Kiti, Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında. BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN CUMA! BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler satışa çıktı? İşte, BİM'in 7-11 Haziran aktüel kataloğunda bulunan tüm ürünlerin listesi...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 7 HAZİRAN

Büyük İndirimli Ürünler:



Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 26.999 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.999 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet: 3.599 TL

26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti: 3.299 TL

Bim aktüel kataloğunun tamamını incelemek için tıkayın

Teknoloji ve aksesuarlar:

Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık: 999 TL

Wireless Mikrofon PSM114: 399 TL

Bluetooth Silindir Speaker: 389 TL

Çok Fonksiyonlu Tripod PSM124: 89 TL

Kamp ve motosiklet ürünleri:

Portatif Uyku Tulumu: 499 TL

360° Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti: 19.999 TL

Motosiklet İntercom Sistemi: 1.499 TL

Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1.119 TL

Motosiklet Sırt Çantası: 999 TL

6 Plastik Kancalı File Ahtapod: 199 TL