Bayram tatili sebzeleri Konya'daki öğrenci yurtlarına bağışlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bayram tatili nedeniyle değerlendirilemeyen sebzeler, Konya'da faaliyet gösteren öğrenci yurtlarına bağışlandı.

9 gün süren bayram tatili sebebiyle hale gitmeyen ve üreticinin elinde kalan sebzeler, israfı önlemek amacıyla öğrencilere ikram amaçlı bağışlandı. Gazipaşa Sebze Hali'ne ürün götüren çiftçiler, topladıkları sebzelerin bayram tatili sebebiyle elde kalması ve değerlendirilemediği için ürünlerini Konya'da faaliyet gösteren öğrenci yurtlarına bağışladı. Bağışlanan sebzeler, İnsani Yardım Vakfı ve Çınar Derneği organizasyonunda paketlenip nakliyesi yapılarak Konya'ya gönderildi. - ANTALYA