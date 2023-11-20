Başkan Işıksu: "İsrail, katlettiği çocukların gözyaşlarında boğulmaya mahkum olacaktır"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 5 bini aşkın Filistinli çocuğun hayattan koparıldığına değinerek, " İsrail, katlettiği çocukların gözyaşlarında boğulmaya mahkum olacaktır" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, göreve geldikleri günden bu yana çocuklar için 5 çocuk hakları projesi, 1 kreş ve gündüz bakımevi, 622 park, bilgi evleri ve millet evlerinde 100'lerce kurs programını hayata geçirdiklerini aktardı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesindeki 54 maddede, çocukların eşit ve devredilemez haklarına dikkat çekildiğini belirten Işıksu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 5 bini aşkın Filistinli çocuğun hayattan koparıldığına değindi. Işıksu, "Terör devleti olarak da nitelendirdiğimiz İsrail, Filistin'de adeta soykırım uygulamış ve 5 bini aşkın çocuğu katletmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vahşetin derhal durdurulması için gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır. Adapazarı Belediyesi olarak şehrimizin tüm çocukları adına, insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri olan bu soykırımı lanetliyor, Birleşmiş Milletler ve Dünya Çocuk Hakları Komiteleri başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları yeniden göreve çağırıyoruz. İsrail, katlettiği çocukların gözyaşlarında boğulmaya mahkum olacaktır" dedi. - SAKARYA