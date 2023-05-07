Bağcılar'a 2 müjde

Bağcılar Belediyesi ve Balkan-Rumeli dernekleri tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hıdırellez'i vatandaşlarla birlikte kutladı. Bu özel günde programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katılımcılara Selanik Evi ile Balkan Kültür ve Gençlik Merkezi yapılacağının müjdesini verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bağcılar Belediyesi ile Balkan ve Rumeli derneklerince düzenlenen "Hıdırellez Şenliği"ne katıldı. Şenlikte, vatandaşlarla bir araya gelen Şentop, selamlaşarak sohbet etti. Herkesin Hıdırellez'ini kutlayan Şentop, "6 Mayıs gününün hayırlı olmasını, baharın uyanışı gibi Türkiye'nin uyanışının, gücünün devam etmesini sağlayacak bir gün olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

"Erdoğan'ın şahsına değil Türkiye'ye karşı çıkıyorlar"

14 Mayıs seçimlerine de değinen Şentop, "Recep Tayyip Erdoğan'ın adı gerçeği, hakikati, ideali, ilkeyi temsil eden isme dönüştü. Erdoğan'a karşı çıkanlar onun şahsına değil Türkiye'ye karşı çıkıyorlar. Ama hangi Türkiye'ye? Dünyada bir denge unsuru olan, barışı temsil eden, Ukrayna ile Rusya arasında barış için arabuluculuk yapabilen, tahıl koridorunu açan bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Hedef olan bu. Türkiye'yi dünyada, bölgemizde karar verici, sözüne ve kararına itibar edilen, güçlü, etkili, dostlarını memnun eden, düşmanlarını da rahatsız eden bir Türkiye olarak yolumuza devam ettirme gayreti içerisindeyiz. 14 Mayıs'ta verilecek karar tam bağımsız, kendi kararını veren, sadece Türkiye'nin yoluna devam etmesi açısından önemli. Bu kararı vereceğiz. Milletimizin Türkiye'nin nereden geldiğinin ve nereye gittiğini çok iyi bildiğinin kanaatindeyim. Bu şuur ve anlayışla karar vereceğinden şüphem yok" diye konuştu.

Özdemir iki müjde verdi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise Hıdırellez'ini kutladığı ilçe sakinlerine iki müjde verdi. Özdemir şöyle konuştu: "Selanik evi ile Balkan Kültür ve Gençlik Merkezi'ni inşa edeceğiz. Projeler hazırlanmaya başlandı. İnşallah çok yakın bir zamanda inşaatına başlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun". Özdemir, şenlikte Şentop'a tablo takdim etti. Şentop ve beraberindeki heyet, Hıdırellez ateşini yakarken, halk oyunları ekibi de gösteri yaptı. - İSTANBUL