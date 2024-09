Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk dünyası gençlerini dijital bir platformda bir araya getirerek, aynılıklarının ve benzerliklerinin farkına varmalarını sağlama amacıyla başlatılan Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık (TUDVA) projesi kapsamında çalışmalarını tamamlayan Aydınlı resim öğretmeni Emine Fida Rüzgar Türk Dünyası Dijital Vatandaşı oldu.

Aynı zamanda Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Emine Fida Rüzgar, Aydın'ın ilk Türk Dünyası Dijital Vatandaşı olduğunu belirterek bu belgeye sahip olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Türk Dünyası adına yapmış olduğu "Yedi Bağımsız Türk Devletinde Gelin Başları" konulu dijital içeriği ve tablolarıyla birinci olarak Kırgızıstan'da TUDVA 2024 Bilim Kampı'na katılan Emine Fida Rüzgar, proje çerçevesinde Manas Üniversitesi'nde Türk Dünyası adına eğitimler aldı. Ürettiği dijital içeriğin temelini oluşturan tablolarıyla Manas Üniversitesinde kişisel sergisini açtı. Geleneksel gelin başları tablolarından oluşan sergisi büyük ilgi gördü.

Kırgızistan'da aldığı eğitimin yanı sıra Yusuf Has Hacip'in memleketi Balasagun'da Balbalları, zalim Stalin'in Şehit ettiği Kırgız Aydınlarının bulunduğu Ata Beyit'i, Türk Dünyası'nın kıymetli yazarı Cengiz Aytomov'un kabrini ziyaret ettiğini kaydeden Emine Fida Rüzgar, "Tanrı Dağları'nda Ala Archa'nın berrak soğuk suyunu içip ok atıp at sürerek Türk kültürünü içimize sindirdik. Yapılan çalışmalar sonunda Türk Dünyası Dijital Vatandaşı olduk. Aydın'da dijital vatandaşlık alan ilk kişi olmamın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.