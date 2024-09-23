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Aydın Valisi Canbolat'tan Ahilik Haftası Mesajı

Aydın Valisi Canbolat'tan Ahilik Haftası Mesajı
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Ahilik kültürünün önemine vurgu yaparak, esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti ve bu mirasın genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlayacağımız Ahilik Haftası münasebetiyle Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, bu haftanın Ahilik kültür ve değerlerinin yeniden hatırlanarak tazelenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Ahilik felsefesi; temelleri 13. yüzyılda atılmış, izleri bugüne kadar süregelmiş bir oluşumdur. Sevgi, hoşgörü, yardımseverlik, dayanışma anlayışları etrafında şekillenerek dinimizin iş ahlakından ve milletimizin değerlerinden ilham alan esnaf ve zanaatkarlar tarafından kurulmuş bir meslek teşkilatıdır. Ticarette adaletli ve dürüst olmayı düstur edinen Ahilik Teşkilatı Anadolu topraklarında hayata geçirilmiş dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Ahilik kurumu, ayrım yapmadan bu coğrafyada yaşayan herkese elini ve gönlünü açmış ve sınırlarımız ötesinde de başka kültürlere ve toplumlara esin kaynağı olmuştur. Yaklaşık bin yıldır topraklarımızda hayat bulan Ahilik kurumunun kültürel, toplumsal ve siyasi boyutlu ilkeleri bugün dünya ülkelerinin her alandaki kalkınmalarına temel teşkil eden ahlaki değerler manzumesidir" dedi.

"Ahi, varlık karşısında şükreden, yokluğa, çileye karşı da sabreden kişidir" diyerek mesajını sürdüren Vali Canbolat şu ifadelere yer verdi: "Ahiliğe tüm toplumun ihtiyacı vardır. Esnaf ve sanatkarlarımız; 'elini, kapını ve sofranı açık tut' öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. Ahilik kültürü duygu ve düşünceleri, prensipleri bu şehrin insanının vazgeçilmezi olmuştur. Öyle ki insan ilişkilerine, gönül dünyasına, alışverişine, ticaretine kadar hayatın her alanına etkisi vardır. Bu önemli mirasın, en iyi şekilde yaşatılması ve genç nesillere aktarılması gerektiğini ifade ederken, her daim devletinin ve milletinin yanında olan, toplumsal paylaşımın ve barışın temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarımıza, Ahilik sistemini yaşatmaya devam ettirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutlarken, Ahiliğe esas olan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesini temenni ediyor, esnaflarımıza işlerinde başarılar ve bereketli kazançlar diliyorum." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahilik Haftası Politika Yerel Yaşam Aydın

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