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Aydın Çine'de Trap Yarışmasına Katılan Avcılara Orman Yangını Bilgilendirmesi

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aydın Çine ilçesinde düzenlenen trap atış yarışmasına katılan avcılara orman yangınları konusunda bilgilendirme yaparak, yangın söndürme eğitimi verdi. Çine Orman İşletme Şefi Gökhan Önal tarafından verilen eğitimde avcılara ormanlarda yangına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde gerçekleştirilen Trap yarışmasına katılan avcılara orman ekipleri tarafından yangınlar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın Çine ilçesinde düzenlenen trap atış yarışmasına katılan avcılara orman yangınları konusunda bilgilendirme yapılarak, yangın söndürme eğitimi verildi. Çine Orman İşletme Şefi Gökhan Önal tarafından verilen eğitimde avcılara ormanlarda yangına karşı dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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