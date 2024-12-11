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Atatürk Üniversitesi Bilimsel Yayıncılıkta Yeni Başarılar Elde Etti

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Yayıncılıkta Yeni Başarılar Elde Etti
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Atatürk Üniversitesi, bilimsel yayıncılık alanında önemli başarılar kazanarak akademik üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırdı. Son üç ayda birçok dergi prestijli indekslerde yer aldı.

Atatürk Üniversitesi, bilimsel yayıncılıkta elde ettiği önemli başarılarla, akademik çıtasını her geçen gün daha da yükseltmeyi sürdürüyor. Bilimsel yayıncılık alanındaki başarıların gururunu yaşayan Atatürk Üniversitesi, akademik üretkenliği ve uluslararası alandaki görünürlüğünü yeni başarılar ile bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Son üç ay içinde, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yayınlanan bilimsel dergilerden Research in Sport Education and Sciences, SCOPUS tarafından indekslenme başarısı elde etti. Ayrıca, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, Ayalgu Disiplinlerarası Türk Müsikisi Araştırmaları Dergisi, Recent Trends in Pharmacology, Communicata ve Journal of Silk Road Tourism Research dergileri, açık erişim dergilerin yer aldığı DOAJ platformunda indekslenmeye uygun görüldü. Bunun yanı sıra, Education and Technology in Information Science, Ata-Kimya Dergisi ve Recent Trends in Pharmacology, EBSCO gibi önemli bir veri tabanında yer aldı.

Dil, edebiyat ve kültür alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Russian Insights: Literature, Culture and Linguistic dergisi, MLA International Bibliography tarafından indekslenirken, Anatolian Archaeology, Doğu Esintileri, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ile Dynamics in Social Sciences and Humanities ve Theatre Academy gibi dergiler, ERIH PLUS tarafından kabul edildi. Veterinerlik alanında yayın yapan Journal of Veterinary Case Reports ise CABI tarafından indekslenerek uluslararası akademik platformda yerini aldı.

"Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü Önemli Bir Köprü Görevi Görüyor"

Bilimsel dergilerin üniversite için taşıdığı öneme değinen Bilimsel Dergiler Koordinatörü Yasin Topaloğlu şu açıklamada bulundu: "Üniversitemiz bünyesindeki bilimsel dergiler, akademik bilgi üretiminin ulusal ve uluslararası arenada paylaşılmasında önemli bir köprü görevi görmektedir. Son üç ay içerisinde SCOPUS, DOAJ, CABI, EBSCO, ERIH PLUS ve MLA gibi prestijli indekslere kabul edilen dergilerimiz, üniversitemizin bilime katkısının güçlü bir göstergesidir. Her geçen gün indeks kabullerimiz artarak devam etmektedir. Bu başarıların, bilimsel üretimi teşvik eden bir ortam oluşturmamıza vesile olacağına inanıyorum."

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel Yayıncılık, Geleceğin Yol Haritasını Çizer"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise elde edilen başarılar vesilesiyle Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü ve editör kurullarına teşekkür ederek şu değerlendirmede bulundu: "Bilimsel dergiler, üniversitelerin uluslararası bilinirliğini artıran, akademik etkileşim ve iş birliğini güçlendiren en önemli araçlardır. SCOPUS, DOAJ, CABI, EBSCO, ERIH PLUS ve MLA gibi prestijli indekslere kabul alan yukarıdaki dergilerimiz, Atatürk Üniversitesinin bilime ve insanlığa olan katkısının somut yeni yansımalarıdır. Bu başarıların kazanılmasında emeği geçen tüm ekiplerimizi kutluyor, aynı azimle çalışmalarına devam edeceklerine olan inancımı ifade ediyorum. Bilimsel yayıncılık, sadece bugüne değil, geleceğe de ışık tutan bir yol haritasıdır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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