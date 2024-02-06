Asrın Felaketi Anma Programı Gerçekleştirildi

Geçtiğimiz yıl merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 İli etkileyerek tüm ülkeyi derinden üzen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremin birinci yıldönümünde anma programı gerçekleştirildi. Asrın depreminde görev yapan 175 AFAD gönüllüsüne teşekkür belgesi verildi.

Balıkesir AFAD yerleşkesinde düzenlenen programda depremin ardından bölgeye ilk giden gönüllülere teşekkür belgesi verildi.

Vali İsmail Ustaoğlu program kapsamında arama kurtarma eğitimleri devam eden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin saha eğitimlerinde denetlemede bulundu. AFAD Başkanlığı tarafından gönderilen fotoğrafların yer aldığı "Asrın Felaketi Fotoğraf Sergisi"nin ziyaret edildi. Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra deprem sonrası bölgede görev alan Balıkesir AFAD Gönüllüleri'ne teşekkür belgelerini verdi.

Büyük felaketler ve büyük acıların aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, gücünün sınandığı dönüm noktaları olduğunu dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu programda yaptığı konuşmada, "Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınavı başarıyla vermiştir. O gün, asrın felaketi asrın dayanışmasına dönüşmüştür. 6 Şubat'ta millet olarak genciyle yaşlısıyla acılar birlikte omuzlanmış ve yaralar beraber sarılmıştır. O gün canla başla her bir vatandaşımız yardıma koşmuştur. Bu da insan olarak bizi diğer varlıklardan ayıran temel hasletlerin halen diri olduğunu göstermektedir. ifadelerini kullandı.

AFAD gönüllülerinin, 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaptıkları çalışmaların paha biçilemez olduğunu sözlerine ekleyen Ustaoğlu, "AFAD Başkanlığımızca başlatılan ve devam ettirilen AFAD Gönüllülük Sistemi ile vatandaşlarımız, gerekli eğitimleri çevrim içi ve yüz yüze aldıktan sonra afet öncesinde, esnasında ve sonrasında bizlerle birlikte etkin olarak görevlerde yer almaktadır. İnsanlara yardım etmek, onlara el uzatmak gönülden, sevgiyle yapılan bir iştir. Tüm iyilik neferlerimiz ile gerek zor günlerin aşılmasında, gerekse şu muhteşem kardeşlik atmosferinin tesisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kardeşlik seferberliğine öncülük ederek afet bölgesine ilk giden 175 AFAD Gönüllüsüne teşekkür eden Ustaoğlu, "Bu yıldönümünde; kaybettiklerimizi anarken, birlikte yaşama azmimizi de kuvvetlendiriyoruz. Geçmişin acılarıyla yüzleşirken, geleceğe umutla bakma kararlılığımızı koruyoruz. Ülkemizin farklı köşelerinde gayret gösteren iyilik neferlerine de, muhtaçlara da sizler umut, cesaret ve güç verdiniz. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini rehber edinerek kardeşlik seferberliğine öncülük eden, afet bölgesine ilk giden 175 AFAD Gönüllüsüne teşekkür ediyorum" şeklinde ifade etti. - BALIKESİR