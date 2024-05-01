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Antalya'da Pestisit Denetimi Devam Ediyor

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pestisitin gıda ürünlerine bulaşmasını engellemek amacıyla Gazipaşa Toptancı Hali'nde denetim yapıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden pestisitin gıda ürünlerine bulaşmasını engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gazipaşa Toptancı Hali girişinde sebzelerden numune alarak denetim yaptı.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile pestisit denetimi programı dahilinde numune alım işlemleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın insan sağlığını tehdit eden pestisitin gıda ürünlerine bulaşmasını engellemek için başlattığı çalışmalar kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan pestisit denetimi, bu hafta Gazipaşa Toptancı Hali'nde devam etti.

Bakanlığın yönetmelik taslağı çerçevesinde, bitkisel üretim alanlarında hatalı pestisit kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan pestisit denetimlerinde; numuneler şahit tutanağı ile toplanıp, analize gönderiliyor ve analiz sonuçları kaydediliyor. Böylelikle uygunsuzluk tespit edilen ürün, üretim alanı ve aktif maddelere yönelik takipler yapılarak, tedbirler alınıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gazipaşa Antalya Tarım Çevre Yerel Sağlık Güncel Haberler

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