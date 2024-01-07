Antalya'da Orman Emekçileri İçin Veda Yemeği Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olan orman emekçileri için veda yemeği düzenlendi. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin katılımıyla düzenlenen yemekte, emekli olan orman personellerine plaket takdim edildi.

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, kurumdan emekli olan orman personelleri için veda yemeği düzenledi. Gazipaşa Öğretmenevi'nde düzenlenen yemeğe, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Engin Atlı, Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, Öz-Orman İş Sendikası Genel Sekreteri Ramazan Gün, Öz-Orman İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Ahmet Ali Şişhaneci, orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve idari personel ve işçiler katıldı. Birlikte yenen yemeğin ardından konuşama yapan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici kurumdan emekli olan orman personellerine teşekkür edip, sağlıklı ve mutu bir emeklilik hayatı diledi. Konuşmanın akabinde, emekli olan orman personellerine plaket takdim edildi. Program sonunda, hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANTALYA