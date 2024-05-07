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Antalya'da fast food işletmelerinde kızartma yağları denetlendi

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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fast food tarzı işletmelerde kullanılan kızartma yağlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. İş yerlerinde izinler kontrol edilirken, kızartma yağları da incelendi.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, fast food tarzı işletmelerde kullanılan kızartma yağlarına yönelik denetim yapıldı. İş yerlerinde izinler kontrol edilirken, kızartma yağları da incelendi.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından fast food tarzı işletmelerde kızartmada kullanılan yağlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde toplu tüketim yerlerinde yemek yapılırken birçok kez kızartmada kullanılmakta olan katı ve sıvı yağlar incelenmeye alındı.

"İş yerlerinin izinleri de kontrol ediliyor"

Denetimlerde iş yerlerinin gerekli izinlerinin de kontrol edildiğini dile getiren Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, tüketici sağlığının ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatlarıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü kaydetti. Özçelik, ilçede fast food zincirlerinde ve toplu tüketim yerlerindeki kızartma yağlarına yönelik yapılan denetimlerde katı ve sıvı yağların incelendiğini belirterek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak denetimlerimizi 7/24 esasına göre yapıyoruz. Kızartma yağlarının belli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Değiştirilmeyen yağların yapısı bozulur. Ortaya çıkan kimyasallar da insan sağlığına çok ciddi zararlar verebilir. Herhangi bir işletmede karşılaştığımız olumsuz durumlarda ise idari işlem uyguluyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gazipaşa Antalya Tarım Çevre Yerel Sağlık Güncel Haberler

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