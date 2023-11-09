Antalya'da 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir mesaj yayımladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, mesajında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir komutan, mahir bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olduğuna işaret ederek, "Onun şahsiyeti bağımsızlıkla özdeşleşmiş, Cumhuriyetle bilenmiş, milli şuurla perçinlenmiş ve millet hafızasına, her bir yönüyle, miras olarak kazınmıştır. Çünkü Atatürk, Türk milletini yok etmeyi, Türk devletini tarih sayfasından silmeyi, devlet geleneğimizi ve milli töremizi emperyalizmin sisinde boğmayı hedefleyenlere karşı milletimizin önünde bir meşale ve yol gösteren bir Kutup Yıldızı olmuştur" dedi.

"Saygı, minnet ve şükranla anıyorum"

Vali Şahin mesajının devamında, "Atatürk'ün, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün 100 yaşındadır ve bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkacak, gözümüz gibi koruyacak ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılını, yani ' Türkiye Yüzyılı'nı, Atatürk'ün ülkü ve ilkelerinden ilhamla tesis etmek için milletçe çalışıyoruz, çalışacağız. 'Hiç şüphesiz, Antalya dünyanın en güzel şehridir' diyen Atatürk'ün, bizlere en güzel emanetlerinden birisi de yaşadığımız şehirdir, Antalya'dır. Güçlü bir Antalya, güçlü bir Türkiye demektir. Güzel şehrimizde de, Atatürk'ün yaktığı meşalenin ateşini harlayacak, büyük adımlar atmayı, atılımlar gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılına en fazla katkıyı sunmak için çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Muhittin Böcek: "Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizde izi silinemeyecek birçok başarıya imza atarak, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bedenen aramızdan ayrılsan da ilkelerin, fikirlerin ve eserlerin ile daima yaşayacaksın. İlke ve devrimlerini koruyor, açtığın yolda yürümeye devam ediyoruz. En büyük eserim dediğin Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutladık. Başta Cumhuriyet'imiz olmak üzere bizlere bıraktığın emanetlerin koruyucusu ve yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Duruşumuz, senin duruşundur. Bu vesileyle bir kez daha Kurtuluş Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sevgi, saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum."

Başkan Esen: "Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarıdır"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Atatürk'ün, demokrasiye dayalı laik ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı olduğunu vurguladı.

Başkan Esen mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Başarılarla dolu bir hayat yolculuğu yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük edip yolculuğunu laik ve modern bir devletin mimarı olarak noktaladı. O, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir düşünce insanı, yenilikçi ve vizyonerdi. Onun liderliği ve vizyonu, ulusal bağımsızlık mücadelesinden modernleşme hamlelerine, eğitim reformlarından sanayileşmeye kadar geniş bir yelpazede etkisini göstermiştir. Eğitimdeki değişimler, kadın haklarındaki ilerlemeler ve bilimin önemi konusundaki vurgusu, toplumun her kesimine eşitlik ve adalet getirme gayretini simgeler.

10 Kasım, sadece Atatürk'ün ölüm yıl dönümü değil, onun fikirlerini, ilkelerini ve mirasını; yaşatma, anlama ve gelecek nesillere aktarma günüdür. Onun vurguladığı bilimin, eğitimin ve ilerlemenin önemini unutmamak, toplumun her kesiminin refahı ve eşitliği için çalışmak, onun mirasını yaşatmanın en anlamlı yolu olacaktır. Bizlere bu değerli mirası bırakarak ebediyete intikal eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

ATB Başkanı Ali Çandır: "O sadece iyi bir asker değil, iyi bir matematikçi, iyi bir entelektüel, iyi bir devlet adamıdır"

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bundan 85 yıl önce ebediyete uğurladık. Ancak onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in kazanımları sonsuza kadar yaşayacak. Mustafa Kemal Atatürk, akıldır, ilimdir, bilimdir, vizyondur. O, sadece iyi bir asker değil, iyi bir matematikçi, iyi bir entelektüel, iyi bir devlet adamıdır. Bir milletin bağımsızlığına önder olan, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için ışık olan, geleceğe güçlü temeller atan liderdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, çağdaş Türkiye'nin mimarı Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 85'üncü yıl dönümünde, minnet, saygı ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun. Bir asırlık geçmişe sahip Cumhuriyet'imiz bizlere emanet."

ANTGİAD Başkanı Sert: "Emanetlerine daima sahip çıkacağız"

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Gençler olarak onun gösterdiği yoldan ayrılmadan yürüyecek ve onun bizlere emanetlerine daima sahip çıkacağız" dedi. Türk milletinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının acısını hala ilk günkü gibi yaşadığına dikkat çeken Başkan Osman Sert, mesajında şunları kaydetti:

"Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak, Cumhuriyet'in ve Büyük Atatürk'ün izinden ayrılmadan eserlerine ve emanetlerine ilelebet sahip çıkmaya söz veriyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip gelecek nesillere devredeceğiz. İnanıyoruz ki, gelecek nesillerimiz de Cumhuriyet'imizi sonsuza kadar yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Atamızın fikirleri ışığında, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun."

MATSO Başkanı Güngör: "Milli ve manevi değerler ile gönlümüzde ilelebet payidar kalacaktır"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör de mesajında, "Türk milletini harekete geçirerek, ülkemizi bağımsızlığa kavuşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve varlığına adamıştır. Atatürk başlattığı Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir zafer kazanarak ulusumuzun kötü giden yazgısını değiştiren büyük bir komutan ve devlet adamıdır. Atatürk; fikirleri, hayata geçirdiği eserleri ve milletimize bıraktığı milli ve manevi değerler ile gönlümüzde ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk'ün yas ve ağıtlarla değil, medeniyetin zirvesine doğru yükselen bir Türkiye ile ruhu şad olacaktır. Bugün iş adamlarımız dünyanın her yerinde faaliyet gösterebiliyorlarsa, Türkiye her geçen gün daha ileri bir noktaya gitmekte ise bu tablo 'Tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak' sözünde ifadesini bulan Atatürk'ün Türk toplumu üzerinde oluşturduğu tarihsel etki olarak görülmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle Manavgat iş dünyası adına; ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı koruyarak, bir 10 Kasım'da daha Cumhuriyet'imizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA