#128204 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Faiz kararı ne zaman açıklanacak ve Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacaktır. Piyasa gündemini yakından takip edenler ve yatırımcılar, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde faiz kararının detaylarını merakla bekliyor. Özellikle "Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" ve "Faizler yükselecek mi, düşecek mi?" sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak saat 14.00 itibarıyla faiz kararını açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

MAYIS AYI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

Karar metninde yer alacak mesajlar da piyasaların odağında. Kurul son karar metninde finansal koşullardaki sıkılığa dikkat çekmişti. Gecikmeli etkilere vurgu yapmıştı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği ifade edilmişti. Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikası çerçevesine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 38,18'den yüzde 37,11'e düştü.