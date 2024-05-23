Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Merkez Bankası döviz kuru! TCMB Mayıs ayı faiz kararı ne oldu?

Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Merkez Bankası döviz kuru! TCMB Mayıs ayı faiz kararı ne oldu? Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı. Faiz sabit kalırsa döviz kuru ne olur? Merkez Bankası döviz kuru canlı takip! Detaylar haberimizdedir...

MAYIR AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay olduğu gibi bir kez daha toplandı. Toplantının ardından mayıs ayı mayıs faiz kararı da açıklandı.

FAİZ SABİT BIRAKILDI

Ekonomistlerin beklentileri faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Nisan ayında da Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Kuruldan çıkan karara göre mayıs ayı faizi de yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

"NİSAN AYINDA SINIRLI ZAYIFLAMA KAYDEDİLDİ"

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

FAİZ SABİT KALIRSA DOLAR VE EURO ARTAR MI?

Uzmanların değerlendirmelerine göre, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutması halinde altın ve dolar piyasalarında büyük dalgalanmalar beklenmiyor. Merkez Bankası (MB) faiz oranlarını değiştirmediğinde, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkiler çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir ve kesin bir şekilde tahmin edilemez. Eğer piyasalar, faiz oranlarının sabit kalacağını önceden öngörmüşse, dolar üzerinde önemli bir hareketlenme olmayabilir çünkü bu durum zaten fiyatlanmış olacaktır. Öte yandan, altın genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülür. Eğer MB'nin faiz oranlarını sabit tutması piyasalarda istikrar algısı oluşturursa, altına olan talep azalabilir.

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MERKEZ BANSI FAİZİ SABİT TUTARSA NE OLUR?

Merkez Bankası'nın faiz oranları, tüketici ve yatırımcı davranışlarını, kredi maliyetlerini, para biriminin değerini ve genel ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Faiz oranlarının artırılması genellikle enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomiyi yavaşlatmak amacıyla gerçekleştirilir. Bu karar, hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarında hemen hissedilen tepkilere yol açar. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması, ekonominin çeşitli yönlerine etki eder. Bankalar, müşterilerine uyguladıkları faiz oranlarını artırır ve bu da döviz kurlarının düşmesine, TL'nin değer kazanmasına neden olur. Bankalar, Merkez Bankası'ndan daha yüksek maliyetle borç aldıklarında, bu maliyeti müşterilerine yansıtır. Bu durum, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için kredi faiz oranlarının artması anlamına gelir. Ayrıca, faiz artışıyla birlikte yatırımcılar, riskli varlıklardan daha güvenli varlıklara geçiş yapabilir.