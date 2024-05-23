Faiz artarsa altın artar mı? Faiz artarsa altın en olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB Para Politikası Kurulu, faizi yeniden yüzde 50'de sabit bıraktı. Peki, Faiz artarsa altın artar mı? Faiz artarsa altın en olur?

FAİZ ARTARSA ALTIN ARTAR MI?

Faiz oranlarının artması, faiz getirisi sağlayan enstrümanlar (örneğin, mevduat hesapları, tahviller) daha çekici hale gelir. Yatırımcılar, güvenli ve faiz getirisi sağlayan yatırımlara yönelirler, bu da altına olan talebin azalmasına yol açar.

FAİZ ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Faiz oranlarının artması genellikle ülkenin para birimini, özellikle ABD doları gibi rezerv para birimlerini, güçlendirir. Doların değeri arttığında, altın gibi emtialar dolar cinsinden daha pahalı hale gelir ve talep düşebilir.