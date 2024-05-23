Antalya'da deprem mi oldu? Antalya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Antalya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Antalya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? Son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? SON DAKİKA: Antalya'da az önce deprem oldu mu?

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

23 Mayıs 2024 tarihinde saat 12:12'de Antalya'nın Göynük-Kemer bölgesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin merkezi, 36.6733 kuzey enlemi ve 30.5802 doğu boylamında yer almakta olup, yerin 3.0 kilometre derinliğinde gerçekleşmiştir. Bu büyüklükteki bir deprem, bölgede hissedilebilir sarsıntılara neden olabilir ve hafif ile orta dereceli hasarlara yol açabilir.