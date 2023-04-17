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Vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

Yerel Haberler

Vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti Ankara'da vatandaşlar Kadir Gecesi'nde Kocatepe Camii, Hacı Bayram Veli Camii ve Melike Hatun Camii'ne akın etti.

Vatandaşlar Kadir Gecesi'nde camilere akın etti

ANKARA - Ankara'da vatandaşlar Kadir Gecesi'nde Kocatepe Camii, Hacı Bayram Veli Camii ve Melike Hatun Camii'ne akın etti.

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde Ankaralılar, Kocatepe Camii, Hacı Bayram Veli Camii, Millet Camii ve Melike Hatun Camii'ne akın etti. Camilerin içerisinde yer kalmayınca bazı vatandaşlar namazlarını avlu ve kubbelerin arasına açtıkları seccadeler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit dinledi ve dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere seccade dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Yerel

Hacı Bayram-ı Veli Kadir Gecesi Ankara Genel Yerel Haberler

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