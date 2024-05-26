Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim?

Popeyes boykot mu? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Popeyes Louisiana Kitchen, Inc. veya eski adıyla Popeyes Chicken & Biscuits ve Popeyes Famous Fried Chicken & Biscuits çok uluslu bir fast food zinciridir. Peki, Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim?

POPEYES BOYKOT MU?

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., ABD merkezli ve dünya genelinde faaliyet gösteren bir fast food zinciridir. 1972'de Al Copeland tarafından Louisiana'nın Arabi bölgesinde kurulan Popeyes, 2017'den beri Restaurant Brands International bünyesinde faaliyet göstermektedir ve merkezi Miami'dedir. Popeyes, birim sayısına göre KFC'den sonra dünyanın ikinci en büyük tavuk restoranı grubudur ve ABD'de 46'dan fazla eyalette ve 30 ülkede toplam 3.102 restorana sahiptir. 1 Mart 2019'da logosunu değiştiren şirket, geniş bir müşteri kitlesine sahiptir.