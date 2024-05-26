Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusu, Kurban bayramına kısa bir süre kala merak konusu olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe ilişkin, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için de takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti. Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi.

Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin emekli olduğunu söyledi. Kamu ve özel sektörle anlaşmalar yaparak emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri için çalışmaları sürdürdüklerini açıklayan Işıkhan, "Haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden; zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar bir çok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

KAÇ KİŞİ DAHA EYT'Lİ OLACAK?

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara da değinen Işıkhan, yaklaşık 2 milyona yakın kişinin emekli olduğunu ve 2,5 milyon kişinin de 5 yılda sisteme dahil olacağını belirtti.