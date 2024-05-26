Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir?

26 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fenerbahçe - İstanbulspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fenerbahçe- İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe- İstanbulspor maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'da Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

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