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1 puan şampiyon yapıyor! İşte Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Sarı-kırmızılılara şampiyonluk için, Konya temsilcisine ise ligde kalmak için 1 puan yetiyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Pol van Boekel oturacak.

İKİ TAKIMA DA BERABERLİK YETİYOR

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sokol.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem A., Icardi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Konyaspor Konya Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

oski:

Berkan nedir ya

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